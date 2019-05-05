В центре столицы ограблен иностранец
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В Киеве спецназовцы задержали Донецка за грабеж гражданина другого государства. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУНП столицы.
В полиции сообщили, что злоумышленник вырвал из рук иностранца мобильный телефон и деньги. После отработки центра столицы правоохранители задержали подозреваемого.
Инцидент произошел на улице Симона Петлюры в Шевченковском районе столицы. В дежурную часть управления полиции обратился гражданин другого государства и сообщил, что его ограбил неизвестный.
Наряд полка полиции особого назначения №1, который первым прибыл на вызов, установил личность подозреваемого в совершении грабежа.
Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 33-летний дончанин, ранее в поле зрения правоохранителей не попадавший.
По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.
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