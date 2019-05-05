В центре столицы ограблен иностранец

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 96994 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 103976 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 106786 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 108135 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 133359 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113691 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139172 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144846 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130262 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130319 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В центре столицы ограблен иностранец

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 мая. УНН. В Киеве спецназовцы задержали Донецка за грабеж гражданина другого государства. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУНП столицы.

В полиции сообщили, что злоумышленник вырвал из рук иностранца мобильный телефон и деньги. После отработки центра столицы правоохранители задержали подозреваемого.

Инцидент произошел на улице Симона Петлюры в Шевченковском районе столицы. В дежурную часть управления полиции обратился гражданин другого государства и сообщил, что его ограбил неизвестный.

Наряд полка полиции особого назначения №1, который первым прибыл на вызов, установил личность подозреваемого в совершении грабежа.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 33-летний дончанин, ранее в поле зрения правоохранителей не попадавший.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

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