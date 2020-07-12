В центре Одессы загорелось здание 19 века
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. В центре Одессы пожарные тушат пожар в здании 1814 застройки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Одесской области.
"12 июля в ДСНС поступила информация, что в Приморском районе. Одесса по ул. Бунина, 35 в трехэтажном жилом доме (1814 застройки, внутри дома деревянные перекрытия) на втором этаже в квартире возник пожар с распространением на третий этаж и крышу", - говорится в сообщении.
По состоянию на 11:50 площадь пожара крыши трехэтажного жилого дома составляла около 750 кв. м. К тушению привлечены 60 человек личного состава и 18 ед. техники. Жертв и пострадавших нет.
В 13:06 пожар в трехэтажном жилом доме локализован на площади 700 кв. м.
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