В центре Киева прорвало трубопровод
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Киеве во время профилактических работ на водопроводной сети по улице Льва Толстого произошел порыв трубопровода. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевводоканала.
"Сегодня во время профилактических работ на водопроводной сети по улице Льва Толстого произошел порыв трубопровода", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что была быстро ликвидирована авария.
"Уже заканчиваем работы на этом участке. Вода в кранах есть и никуда не исчезнет", - отметили в пресс-службе.
Напомним, в марте этого года в столице на улице Владимирской произошел порыв трубопровода, в результате чего просел асфальт.