В центрі Києва прорвало трубопровод
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. В Києві під час профілактичних робіт на водопровідній мережі по вулиці Льва Толстого стався порив трубопроводу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Київводоканалу.
"Сьогодні під час профілактичних робіт на водопровідній мережі по вулиці Льва Толстого стався порив трубопроводу", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що було швидко ліквідовано аварію.
"Вже закінчуємо роботи на цій ділянці. Вода в кранах є і нікуди не зникне", - зазначили в пресслужбі.
Нагадаємо, в березні цього року у столиці на вулиці Володимирській стався порив трубопроводу, в результаті чого просів асфальт.