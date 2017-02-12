В центре Киева горит Бессарабский рынок
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В центре Киева горит подвальное помещение Бессарабского рынка, передает УНН со ссылкой на "Киев оперативный".
Как отмечается пока горит подвальное помещение Бессарабского рынка в центре Киева, а именно щитовая.
На месте пожара работают спасатели.
Из помещения ресторана, который находится в здании эвакуированы посетители. Кроме того эвакуирован весь подъезд здания.
Как сообщал УНН, в Киеве горел радиорынок, один человек пострадал .