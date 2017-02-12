В центре Киева горит Бессарабский рынок

Как отмечается пока горит подвальное помещение Бессарабского рынка в центре Киева, а именно щитовая.

На месте пожара работают спасатели.

Из помещения ресторана, который находится в здании эвакуированы посетители. Кроме того эвакуирован весь подъезд здания.

Как сообщал УНН, в Киеве горел радиорынок, один человек пострадал .