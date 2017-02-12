В центрі Києва горить Бесарабський ринок
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. У центрі Києва горить підвальне приміщення Бесарабського ринку, передає УНН з посиланням на "Київ оперативний".
Як зазначається наразі горить підвальне приміщення Бесарабського ринку у центрі Києва, а саме щитова.
На місці пожежі працюють рятувальники.
З приміщення ресторану, який знаходиться у будівлі евакуйовані відвідувачі. Крім того евакуйований весь під’їзд будівлі.
Як повідомляв УНН, у Києві горів радіоринок, одна людина постраждала.