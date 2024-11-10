В центре Киева на мужчину обвалилась полутонная стена в центре Киева

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Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
13:55 • 86093 просмотра

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили

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Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
8 ноября 2024, 12:41 • 121247 просмотра

Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

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Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
8 ноября 2024, 10:29 • 134326 просмотра

Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

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"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
8 ноября 2024, 08:56 • 138739 просмотра

"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

Эксклюзив
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
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Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

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"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка
8 ноября 2024, 06:30 • 123630 просмотра

"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка

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7 ноября 2024, 16:20 • 124023 просмотра

Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"

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В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями

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В центре Киева на мужчину обвалилась полутонная стена в центре Киева

В центре Киева на мужчину обвалилась полутонная стена в центре Киева

Киев  •  УНН

22:27 • 3458 просмотра

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На улице Евгения Чикаленко в Киеве во время ремонтных работ на работника обвалилась 500-килограммовая стена. Спасатели деблокировали пострадавшего, которому зажало ногу, и передали медикам для госпитализации.

Спасатели деблокировали мужчину из-под обвалившейся стены в Шевченковском районе Киева. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Киева, пишет УНН.

9 ноября в 12:30 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что по улице Евгения Чикаленко, во время ремонтных работ на одного из работников упала стена,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в двухэтажном жилом доме, на первом этаже во время ремонтных работ на одного из работников упала стена весом около 500 кг, в результате чего мужчине зажало ногу.

С помощью спасательного оборудования мужчина был деблокирован и передан медицинским работникам с последующей госпитализацией в больницу.

В столице девушка повесилась на знаке метро "Осокорки"9 ноября 2024, 17:50 • 14615 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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