В центре Киева на мужчину обвалилась полутонная стена в центре Киева
Киев • УНН
На улице Евгения Чикаленко в Киеве во время ремонтных работ на работника обвалилась 500-килограммовая стена. Спасатели деблокировали пострадавшего, которому зажало ногу, и передали медикам для госпитализации.
Спасатели деблокировали мужчину из-под обвалившейся стены в Шевченковском районе Киева. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Киева, пишет УНН.
9 ноября в 12:30 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что по улице Евгения Чикаленко, во время ремонтных работ на одного из работников упала стена,
Детали
Отмечается, что в двухэтажном жилом доме, на первом этаже во время ремонтных работ на одного из работников упала стена весом около 500 кг, в результате чего мужчине зажало ногу.
С помощью спасательного оборудования мужчина был деблокирован и передан медицинским работникам с последующей госпитализацией в больницу.
В столице девушка повесилась на знаке метро "Осокорки"9 ноября 2024, 17:50 • 14615 просмотров