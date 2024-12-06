В центре Керчи пропал интернет после сообщений о взрывах
Киев • УНН
В центре Керчи пропал мобильный интернет после серии взрывов возле судостроительного завода "Затока". Оккупанты перекрыли Крымский мост.
После громких взрывов, которые прогремели утром 6 декабря в Керчи перестал работать мобильный интернет. Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский ветер", пишет УНН.
Детали
Как сообщают подписчики "Крымского ветра", в центральной части Керчи не работает мобильный интернет примерно с 11 часов.
Утром 6 декабря россияне перекрыли Крымский мост, в соцсетях сообщали о громких звуках взрывов в Керчи, которые прозвучали в районе судостроительного завода "Затока", а также зареве в пригороде Керчи, Аршинцевом.
Позже добавили, что за информацию подписчиков, что в Керченском проливе совершают прорыв украинские морские дроны.