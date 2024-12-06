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В центре Керчи пропал интернет после сообщений о взрывах

В центре Керчи пропал интернет после сообщений о взрывах

Киев  •  УНН

 • 2737 просмотра

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В центре Керчи пропал мобильный интернет после серии взрывов возле судостроительного завода "Затока". Оккупанты перекрыли Крымский мост.

После громких взрывов, которые прогремели утром 6 декабря  в Керчи перестал работать мобильный интернет. Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский ветер", пишет УНН.

Детали 

Как сообщают подписчики "Крымского ветра", в центральной части Керчи не работает мобильный интернет примерно с 11 часов. 

Утром 6 декабря россияне перекрыли Крымский мост, в соцсетях сообщали о громких звуках взрывов в Керчи, которые прозвучали в районе судостроительного завода "Затока", а также зареве в пригороде Керчи, Аршинцевом.

Позже добавили, что за информацию подписчиков, что в Керченском проливе совершают прорыв украинские морские дроны. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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kerchКерчь
krymКрым
krimskii-mostКрымский мост