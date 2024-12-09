В центре Донецка взорвали автомобиль, предположительно принадлежавший начальнику Оленовской колонии: что известно

ukenru
Эксклюзив
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
 • 169985 просмотра

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт
 • 189231 просмотра

Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
 • 249847 просмотра

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Эксклюзив
Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен
 • 198800 просмотра

Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен

Эксклюзив
рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба
 • 154905 просмотра

рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба

Эксклюзив
Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы
 • 141086 просмотра

Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы

Эксклюзив
В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет
 • 131787 просмотра

В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет

Эксклюзив
НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп
 • 117889 просмотра

НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп

Эксклюзив
Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период
 • 104575 просмотра

Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период

Эксклюзив
Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)
 • 109043 просмотра

Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Террористы устанавливают "ящики доносов" в школах на захваченных территориях

Террористы устанавливают "ящики доносов" в школах на захваченных территориях

 • 35520 просмотра
Террористы атаковали Сумщину: 57 взрывов в восьми общинах

Террористы атаковали Сумщину: 57 взрывов в восьми общинах

 • 40435 просмотра
Остин и Умеров обсудили новую военную помощь и подготовку к заседанию контактной группы

Остин и Умеров обсудили новую военную помощь и подготовку к заседанию контактной группы

 • 63604 просмотра
Вражеские дроны и артиллерия нанесли новые жертвы в Херсонской области: 73-летний мужчина погиб

Вражеские дроны и артиллерия нанесли новые жертвы в Херсонской области: 73-летний мужчина погиб

 • 43622 просмотра
Воздушные силы предупреждают об угрозе атак БпЛА в двух областях Украины

Воздушные силы предупреждают об угрозе атак БпЛА в двух областях Украины

03:39 • 44311 просмотра
публикации
Пышный должен освободить Зиму: решения судов и уголовное дело ставят под сомнение профессионализм главного юриста НБУ

Пышный должен освободить Зиму: решения судов и уголовное дело ставят под сомнение профессионализм главного юриста НБУ

08:11 • 18340 просмотра
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
Эксклюзив

 • 169985 просмотра
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
Эксклюзив

 • 249847 просмотра
Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

 • 149087 просмотра
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
Эксклюзив

 • 209331 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Емілія Перес" триумфує на European Film Awards

"Емілія Перес" триумфує на European Film Awards

 • 99656 просмотра
HBO будет снимать новый сериал о Гарри Поттере: старт съемок в 2025 году

HBO будет снимать новый сериал о Гарри Поттере: старт съемок в 2025 году

 • 104018 просмотра
Пять фантастических сериалов о космических приключениях: что посмотреть зимними выходными

Пять фантастических сериалов о космических приключениях: что посмотреть зимними выходными

 • 103379 просмотра
Какао может защитить тело от последствий употребления жирной пищи и стресса

Какао может защитить тело от последствий употребления жирной пищи и стресса

 • 102708 просмотра
Джеймс Нортон будет защищать англосаксонский трон в новом сериале от BBC

Джеймс Нортон будет защищать англосаксонский трон в новом сериале от BBC

 • 103439 просмотра
Актуальное
В центре Донецка взорвали автомобиль, предположительно принадлежавший начальнику Оленовской колонии: что известно

В центре Донецка взорвали автомобиль, предположительно принадлежавший начальнику Оленовской колонии: что известно

Киев  •  УНН

 • 6390 просмотра

Read in English

В центре оккупированного Донецка произошел взрыв автомобиля, в котором находился начальник Оленовской колонии. По данным советника мэра Мариуполя, эпицентр взрыва был возле места водителя, пострадали двое человек.

В оккупированном Донецке сегодня, 9 декабря, взорвался автомобиль, в котором находился начальник Оленовской колонии, в которой произошел теракт против пленных бойцов ВСУ. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.

Детали

По словам Андрющенко, сегодня в Донецке на улице Университетской внезапно взорвался автомобиль.

Взорвавшийся начальник колонии в Оленовке. Возмездие нашло своего героя

- написал Андрющенко.

По его словам, судя уже по многочисленным фото и видео, эпицентр взрыва в районе места водителя. Что исключает версии о случайности или "газовом баллоне".

Российские СМИ пишут, что в результате взрыва пострадали два человека. Имена и причину инцидента не называют.

Российский Telegram-канал Shot отмечает, что в внедорожнике сработало самодельное взрывное устройство, вероятно, заложенное под сиденье водителя. Как только мужчина и женщина сели в автомобиль, произошел взрыв.

Напомним

29 июля 2022 года в Оленовской колонии произошел теракт, тогда погибли как минимум 50 украинских военнопленных. В колонии в основном находились защитники Мариуполя и "Азовстали", часть из них туда привезли практически накануне трагедии.

Российские пропагандистские СМИ писали, что взрыв был якобы вызван обстрелом украинской стороной из РСЗО HIMARS. В свою очередь, в Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска намеренно обстреляли колонию.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаКриминал и ЧП
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
mariupolМариуполь
donetskДонецк