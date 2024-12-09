В центре Донецка взорвали автомобиль, предположительно принадлежавший начальнику Оленовской колонии: что известно
Киев • УНН
В центре оккупированного Донецка произошел взрыв автомобиля, в котором находился начальник Оленовской колонии. По данным советника мэра Мариуполя, эпицентр взрыва был возле места водителя, пострадали двое человек.
В оккупированном Донецке сегодня, 9 декабря, взорвался автомобиль, в котором находился начальник Оленовской колонии, в которой произошел теракт против пленных бойцов ВСУ. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.
Детали
По словам Андрющенко, сегодня в Донецке на улице Университетской внезапно взорвался автомобиль.
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По его словам, судя уже по многочисленным фото и видео, эпицентр взрыва в районе места водителя. Что исключает версии о случайности или "газовом баллоне".
Российские СМИ пишут, что в результате взрыва пострадали два человека. Имена и причину инцидента не называют.
Российский Telegram-канал Shot отмечает, что в внедорожнике сработало самодельное взрывное устройство, вероятно, заложенное под сиденье водителя. Как только мужчина и женщина сели в автомобиль, произошел взрыв.
Напомним
29 июля 2022 года в Оленовской колонии произошел теракт, тогда погибли как минимум 50 украинских военнопленных. В колонии в основном находились защитники Мариуполя и "Азовстали", часть из них туда привезли практически накануне трагедии.
Российские пропагандистские СМИ писали, что взрыв был якобы вызван обстрелом украинской стороной из РСЗО HIMARS. В свою очередь, в Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска намеренно обстреляли колонию.