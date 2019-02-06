В тридцати районах Украины вообще нет судей
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В 30 районах по всей стране вообще нет судей, а нагрузка на работающих судей достигает 1000 дел в год. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, передает корреспондент УНН.
"Следственные органы накапливают остатки незавершенных дел, растет колоссальное количество дел, по которым не приняты решения в связи с этим, очевидно, общественный интерес увеличивать количество следователей и количество судей. У нас есть более 30 районов в стране, где судей нет вообще, а в некоторых судах, включая центральные столичные, количество судей - 4-5, нагрузка на которые составляет от 500 до 1000 дел в год", - отметил генпрокурор.
По его словам, в судах накапливаются десятки тысяч дел, по которым происходит разбирательство, порождает безнаказаность за преступления в стране не только из-за конкретных преступников, но и учитывая профилактическую ценность приговоров.
При этом он добавил, что по некоторым делам приговоре нет несколько лет.
Напомним, по итогам декабря 2018 Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло 635 уголовных производств, в ходе расследования которых сообщено о подозрении в совершении преступления 153 лицам, а 302 человека получили статус обвиняемых.