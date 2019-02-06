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В тридцяти районах України взагалі немає суддів

В тридцяти районах України взагалі немає суддів

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. В 30 районах по всій країні взагалі немає суддів, а навантаження на працюючих суддів сягає 1000 справ на рік. Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко під час засідання комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, передає кореспондент УНН.

"Слідчі органи накопичують залишки незавершених справ, росте колосальна кількість справ, за якими не прийняті рішення у зв’язку із цим, очевидно, є суспільний інтерес збільшувати кількість слідчих і кількість суддів. У нас є понад 30 районів в країні, де суддів немає взагалі, а деяких судах, включаючи центральні столичні, кількість суддів – 4-5, навантаження на які складає від 500 до 1000 справ на рік", - зазначив генпрокурор.

За його словами, у судах накопичуються десятки тисяч справ, по яких відбувається розгляд, що породжує безнаказаність за злочини в країні не тільки з огляду на конкретних злочинців, а й з огляду на профілактичну цінність вироків.

При цьому він додав, що по деяких справах вироків немає по кілька років.

Нагадаємо, за підсумками грудня 2018 року Національне антикорупційне бюро України відкрило 635 кримінальних проваджень, під час розслідування яких повідомлено про підозру у вчиненні злочину 153 особам, а 302 особи набули статусу обвинувачених.

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