В тридцяти районах України взагалі немає суддів

КИЇВ. 6 лютого. УНН. В 30 районах по всій країні взагалі немає суддів, а навантаження на працюючих суддів сягає 1000 справ на рік. Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко під час засідання комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, передає кореспондент УНН.