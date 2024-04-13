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В торговом центре в Сиднее произошло нападение с ножом: погибли 6 человек, среди пострадавших младенец
Неизвестный мужчина напал на людей в торговом центре возле пляжа Бонди в Сиднее, Австралия, в результате чего погибло 6 человек, среди пострадавших 9-месячный младенец, и еще несколько человек были ранены, прежде чем нападавшего застрелила полиция.
Глава Херсонской ОВА Прокудин прокомментировал попытку покушения на него
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин подтвердил факт покушения на него, заявив, что знал о рисках работы в прифронтовом регионе, где ежедневно гибнут и получают ранения мирные жители в результате российских атак.
Трамп дал понять, что открыт к одобрению республиканцами помощи Украине, но "в форме кредита, а не подарка"
Бывший президент США Дональд Трамп выразил открытость к одобрению республиканцами дополнительной помощи Украине в виде кредита, а не подарка, и призвал Европу предоставить Украине большую финансовую поддержку.
Шольц: нам еще долго придется поставлять в Украину оружие и боеприпасы
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что быстро стало понятно, что это не будет короткая война, и поставлять оружие и боеприпасы Украине придется еще долго.
В оккупированной Керчи сообщили о работе российской ПВО, перекрывали движение по Крымскому мосту
По сообщениям местных телеграм-каналов и СМИ, российские системы противовоздушной обороны работали возле Крымского моста в Керчи, его временно перекрывали для движения транспорта.
Электроснабжение до сих пор ограничивают в Харьковской области и в Кривом Роге, в Польшу передавали излишки электричества - Минэнерго
Было ограничено потребление электроэнергии в Харьковской области и для промышленности в Кривом Роге, производство электроэнергии из возобновляемых источников также было ограничено, а излишки электроэнергии передавались в Польшу.
Новый закон о мобилизации: министр заявил, что полиция не будет выдавать повестки, это работа ТЦК
Полиция не будет выполнять функции ТЦК, а лишь будет доставлять к ним тех, кто получил повестку и не пришел, согласно новому закону о мобилизации, указано министром внутренних дел Игорем Клименко.
В оккупированном Луганске сообщают о взрывах: что известно
Взрывы произошли возле машиностроительного завода во временно оккупированном городе Луганск на востоке Украины.
Свитолина обыграла соперницу из Румынии: Украина ведет в счете после первого дня в квалификации Кубка Билли Джин Кинг
Украина ведет в счете против Румынии после первого дня в квалификации Кубка Билли Джин Кинг по теннису, в котором Элина Свитолина и Леся Цуренко выиграли свои одиночные матчи.
В Нидерландах лидер крайнеправой партии раскритиковал предоставление новой помощи Украине
Нидерланды выделили 1 миллиард евро на военную помощь Украине и 400 миллионов евро на ее восстановление, что возмутило нидерландского политика Герта Вилдерса.