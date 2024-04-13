В торговом центре в Сиднее произошло нападение с ножом: погибли 6 человек, среди пострадавших младенец

Неизвестный мужчина напал на людей в торговом центре, расположенном возле пляжа Бонди в Сиднее в Австралии, в результате 6 человек погибли и еще несколько ранены, среди пострадавших есть маленький ребенок, сообщает ВВС, пишет УНН.

Детали

В 16:00 по местному времени (07:00 по киевскому времени) в торговом центре в Сиднее вызвали скорую помощь из-за сообщения о ножевых ранениях у людей.

Неизвестный мужчина напал на посетителей торгового центра.

Полиция сообщила, что "подозреваемый нападавший смертельно ранил шесть человек, прежде чем был застрелен офицером".

Помощник комиссара Энтони Кук на пресс-конференции заявил, что нападавший действовал сам, о возможных мотивах нападения пока неизвестно.

По данным полиции, несколько человек были отправлены в больницу в критическом или тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть и маленький ребенок девятимесячный ребенок.

Представитель скорой помощи Нового Южного Уэльса сообщил, что по меньшей мере восемь пациентов были доставлены в различные больницы по всему региону Сиднея в результате нападения.

Напомним

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