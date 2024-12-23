В TikTok активизировалась направленная на срыв мобилизации дезинформационная кампания - ЦПД СНБО
Киев • УНН
ЦПД СНБО обнаружил дезинформационную кампанию в TikTok через музыкальные клипы. Контент направлен на дискредитацию мобилизации и военно-политического руководства Украины.
Центр противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО обнаружил дезинформационную кампанию в TikTok, направленную в том числе на срыв мобилизации, сообщили в ЦПД СНБО в понедельник в Telegram, пишет УНН.
Детали
«ЦПД фиксирует в сети ТікТок активизацию дезинформационной кампании, направленной на срыв мобилизации и дискредитацию военно-политического руководства Украины», - указано в сообщении.
Как отметили в ЦПД СНБО, «в частности, распространяются музыкальные клипы Юрия Лисовского, одного из украинских рэп-исполнителей, который выехал за границу в 2024 году». «Эти видео используются в соцсетях для создания негативного образа работников ТЦК и военнослужащих, привлеченных к проведению мобилизации. Также часть контента этого исполнителя может трактоваться как попытка нормализовать процесс уклонения от мобилизации», - отметили в Центре.
«Создание и распространение подобных деструктивных материалов может подыгрывать российской пропаганде и вписываться в российскую стратегию по подрыву обороноспособности Украины, в которую враг вкладывает большие ресурсы с самого начала полномасштабного вторжения. Через дискредитацию мобилизации рф пытается разжечь ненависть и создать напряжение среди украинцев и ослабить обороноспособность нашей страны», - отметили в ЦПД СНБО.
Ранее Центр сообщал о кампании «Уклонист», которая также направлена на срыв мобилизации.
российская пропаганда пытается дискредитировать процесс мобилизации в Украине - ЦПД1 апр. 2024, 11:52 • 22294 просмотра