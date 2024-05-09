В течение дня враг совершил более двух десятков ударов по Никополю: двое погибших и восемь пострадавших

В течение дня враг совершил более двух десятков ударов по Никополю. В городе погибли два человека и еще 8 получили ранения, среди которых - девушки 15 и 16 лет. Также повреждены дома, солнечные панели, линии электропередач и газопроводы, пожарная часть, банк, магазины. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Крайне тяжелый день для Никопольщины. С утра и до вечера - сплошные удары. Артиллерией, РСЗО "Град", дронами-камикадзе. В целом - более двух десятков атак. Больше всего страдал Никополь. В городе - двое погибших. И всего восемь пострадавших. Среди них - девушки 15 и 16 лет. Они в состоянии средней тяжести - сообщил Лысак.

Он отметил, что в городе повреждены 8 многоэтажек и 25 частных домов, 16 хозяйственных построек, а также теплицы, почти 30 солнечных панелей, линии электропередач и газопроводы.

Также изуродованы садик, пожарная часть, здание благотворительной организации, банк, магазины. Разбиты с десяток авто. В частности, служебный транспорт спасателей и "скорая".

Терроризировали оккупанты и Марганецкую, Покровскую, Червоногригорьевскую и Мировскую громады. В последней повреждены частный дом, хозяйственная постройка и электросети - добавил Лысак.

Напомним

российская армия продолжает цинично обстреливать спасательные подразделения, в четверг, 9 мая, под вражеский огонь попали пожарные части в Донецкой и Днепропетровской областях.