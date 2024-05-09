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Протягом дня ворог здійснив понад два десятки ударів по Нікополю: двоє загиблих та восьмеро постраждалих

Протягом дня ворог здійснив понад два десятки ударів по Нікополю: двоє загиблих та восьмеро постраждалих

Київ • УНН

 • 25991 перегляди

Двоє людей загинули і ще 8, в тому числі дві дівчинки-підлітка у віці 15 і 16 років, були поранені в результаті більш ніж двох десятків російських атак на місто Нікополь, в результаті яких були пошкоджені будинки, сонячні батареї, лінії електропередач, газопроводи, пожежна частина, банк і магазини.

Протягом дня ворог здійснив понад два десятки ударів по Нікополю. У місті загинули двоє людей та ще 8 отримали поранення, серед яких – дівчата 15 та 16 років. Також пошкоджені будинки, сонячні панелі, лінії електропередач і газогони, пожежна частина, банк, магазини. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Вкрай важкий день для Нікопольщини. Зранку і до вечора – суцільні удари. Артилерією, РСЗВ "Град", дронами-камікадзе. Загалом – понад два десятки атак. Найбільше потерпав Нікополь. У місті – двоє загиблих. Та загалом восьмеро постраждалих. Серед них – дівчата 15 та 16 років. Вони в стані середньої тяжкості

 - повідомив Лисак.

Він зазначив,що у місті пошкоджено 8 багатоповерхівок й 25 приватних будинків, 16 господарських споруд, а також теплиці, майже 30 сонячних панелей, лінії електропередач і газогони.

Також понівечені садочок, пожежна частина, будівля благодійної організації, банк, магазини. Потрощені з десяток авто. Зокрема, службовий транспорт рятувальників і "швидка".

Тероризували окупанти й Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську та Мирівську громади. В останній пошкоджені приватний будинок, господарська споруда й електромережі

- додав Лисак.

Нагадаємо

російська армія продовжує цинічно обстрілювати рятувальні підрозділи, в четвер, 9 травня, під ворожий вогонь потрапили пожежні частини на Донеччині та Дніпропетровщині.

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