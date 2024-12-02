В Тбилиси задержали лидера грузинской оппозиции Зураба "Гирчи" Джапаридзе

Одного из лидеров оппозиционной коалиции "За перемены" Зураба Джапаридзе задержали на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси. Протестующие переместились туда после акции на проспекте Руставели.

Об этом сообщает SOVA, передает УНН.

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В столице Грузии полиция задержала одного из лидеров оппозиционной коалиции "За перемены" Зураба Джапаридзе. Это произошло на проспекте Чавчавадзе, куда протестующие переместились после акции на проспекте Руставели.

Конфликт возник из-за того, что митингующие перекрыли дорогу мусорными урнами, чем вызвали реакцию полиции.

Во время столкновения задержали и других участников акции. На проспекте Чавчавадзе сейчас остаются лишь несколько протестующих и патрульная полиция.

Справка

Зураб Джапаридзе-грузинский политик, бывший депутат парламента Грузии. Учился в медицинском университете и институте общественных дел, где впоследствии преподавал. Также работал в программах международной помощи Грузии, а в 2010-2012 годах писал статьи для журнала "Табула".

В 2012 году Джапаридзе впервые стал депутатом, а в следующем году баллотировался в президенты, но проиграл.

В 2015 году основал собственную политическую партию, а в 2018-м снова выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах, где занял шестое место, получив 2,26% голосов.

Одной из его инициатив была легализация употребления марихуаны. В ноябре 2021 года он отказался работать в парламенте из-за несогласия с действиями правящей партии.

Где сейчас находится Зураб Джапаридзе?

Оппозиционная коалиция "За перемены" сообщила, что пытается установить местонахождение своего лидера. Министерство внутренних дел Грузии пока не предоставляет информации о том, в какой изолятор временного содержания доставили Джапаридзе.

Напомним

В Тбилиси продолжаются столкновения между протестующими и полицией. Протесты вызваны политическим кризисом после решения правительственной партии "Грузинская мечта" приостановить процесс евроинтеграции.

Митингующие требуют отставки правительства, проведения новых выборов и возвращения страны на евроатлантический курс.

В Грузии в знак протеста против действий правительства сотрудник Генштаба подал в отставку