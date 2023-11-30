В татарстане детей привлекли к изготовлению оружия для оккупантов - СМИ
Киев • УНН
Сообщается, что в татарстане школьников заставляют изготавливать компоненты для оружия и медикаментов, используемых российскими войсками в Украине. Местные СМИ показали, как несовершеннолетние обрабатывают и собирают эти предметы перед отправкой в зону боевых действий.
В татарстане, являющемся субъектом рф, в одной из школ детей заставили изготавливать компоненты для оружия, которое используется оккупантами в войне против Украины. Сюжет об этом выпустил местный телеканал, пишет УНН.
Детали
В городе мамадыш республики татарстан, которая является субъектом рф, заставляют детей школьного возраста в рамках кружка детского творчества обрабатывать хвостики для мин, собирать турникеты для ран и контейнеры для ампул.
Изделия сначала печатают на 3D-принтере, затем школьники обрабатывают пластиковые изделия наждаками и вырезают необходимые отверстия. Готовы компоненты сразу отправляют российским захватчикам в зону боевых действий в Украину.
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В татарстане детей привлекли к изготовлению оружия для оккупантов - СМИ
Сообщается, что в татарстане школьников заставляют изготавливать компоненты для оружия и медикаментов, используемых российскими войсками в Украине. Местные СМИ показали, как несовершеннолетние обрабатывают и собирают эти предметы перед отправкой в зону боевых действий.
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