В татарстане, являющемся субъектом рф, в одной из школ детей заставили изготавливать компоненты для оружия, которое используется оккупантами в войне против Украины. Сюжет об этом выпустил местный телеканал, пишет УНН.

Детали

В городе мамадыш республики татарстан, которая является субъектом рф, заставляют детей школьного возраста в рамках кружка детского творчества обрабатывать хвостики для мин, собирать турникеты для ран и контейнеры для ампул.

Изделия сначала печатают на 3D-принтере, затем школьники обрабатывают пластиковые изделия наждаками и вырезают необходимые отверстия. Готовы компоненты сразу отправляют российским захватчикам в зону боевых действий в Украину.

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