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В Северодонецке большинство многоэтажек придется строить с нуля – мэр

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КИЕВ. 8 июля. УНН. В захваченном оккупантами Северодонецке большая часть инфраструктуры восстановлению не подлежит. Большинство многоэтажек придется строить с нуля. Об этом сообщил мэр города Александр Стрюк, передает УНН.

Цитата

"Большая часть всех инфраструктурных объектов пришла в негодность, из-за обстрелов они фактически разрушены. Есть ряд повреждений центрального канализационного коллектора, нуждающихся в ряде вмешательств", - рассказал Стрюк.

Детали

По его словам, также разрушены насосные станции, повреждены водозаборы.

"После деоккупации необходима перепланировка и капитальное восстановление коммуникаций по всему городу. Большинство многоэтажек придется строить с нуля", - сообщил Стрюк.

Кроме того, он рассказал, что когда россияне штурмовали город, они уничтожали дома кварталами. Били танками по многоэтажкам только для того, чтобы расчистить позиции;

Он отметил, что северодончане обращаются в Национальную полицию и органы прокуратуры по поводу разрушенного жилья или кражи имущества оккупантами.

Дополнение

25 июня Стрюк сообщил, что Северодонецк полностью перешел под контроль оккупационных властей.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что на захваченный Северодонецк надвигается гуманитарная катастрофа.

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