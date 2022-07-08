В Сєвєродонецьку більшість багатоповерхівок доведеться будувати з нуля – мер

Цитата

"Більша частина всіх інфраструктурних об’єктів прийшла в непридатність, через обстріли вони фактично зруйновані. Є ряд пошкоджень центрального каналізаційного колектора, які потребують ряд втручань", - розповів Стрюк.

Деталі

За його словами, також зруйновані насосні станції, пошкоджені водозабори.

"Після деокупації необхідне перепланування та капітальне відновлення комунікацій по всьому місту. Більшість багатоповерхівок доведеться будувати з нуля", - повідомив Стрюк.

Окрім того, він розповів, що коли росіяни штурмували місто, вони знищували будинки кварталами. Били танками по багатоповерхівках лише заради того, щоб розчистити позиції;

Він зазначив, що сєвєродончани звертаються до Національної поліції та органів прокуратури з приводу зруйнованого житла або крадіжки майна окупантами.

Доповнення

25 червня Стрюк повідомив, що Сєвєродонецьк повністю перейшло під контроль окупаційної влади.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що на захоплений Сєвєродонецьк насувається гуманітарна катастрофа.