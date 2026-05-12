В Светловодске начато досудебное расследование из-за стрельбы в помещении горсовета
В Светловодске заместитель мэра ранил двух мужчин из травматического оружия во время конфликта. Полиция задержала чиновника по статье о хулиганстве.
В Светловодском городском совете 12 мая произошел инцидент со стрельбой, в результате которого двое мужчин получили ранения. Правоохранители задержали чиновника и начали досудебное расследование по факту хулиганства с применением травматического оружия. Об этом сообщает полиция Кировоградской области, пишет УНН.
12 мая около 11:48 в полицию поступило сообщение о стрельбе в помещении Светловодского городского совета
Предварительно установлено, что в кабинет первого заместителя городского головы зашли трое мужчин. Между должностным лицом и посетителями возник конфликт, в ходе которого мужчина достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону оппонентов. В результате происшествия два человека получили ранения. Пострадавшие переданы медикам для оказания необходимой помощи.
Правоохранители задержали чиновника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Во время проведения первоочередных следственных действий полицейские изъяли травматическое оружие.
По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
В настоящее время продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Два человека получили ранения и сейчас находятся в больнице.