В Светловодске начато досудебное расследование из-за стрельбы в помещении горсовета

Киев • УНН

 • 736 просмотра

В Светловодске заместитель мэра ранил двух мужчин из травматического оружия во время конфликта. Полиция задержала чиновника по статье о хулиганстве.

В Светловодском городском совете 12 мая произошел инцидент со стрельбой, в результате которого двое мужчин получили ранения. Правоохранители задержали чиновника и начали досудебное расследование по факту хулиганства с применением травматического оружия. Об этом сообщает полиция Кировоградской области, пишет УНН.

12 мая около 11:48 в полицию поступило сообщение о стрельбе в помещении Светловодского городского совета

- говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что в кабинет первого заместителя городского головы зашли трое мужчин. Между должностным лицом и посетителями возник конфликт, в ходе которого мужчина достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону оппонентов. В результате происшествия два человека получили ранения. Пострадавшие переданы медикам для оказания необходимой помощи.

Правоохранители задержали чиновника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Во время проведения первоочередных следственных действий полицейские изъяли травматическое оружие.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

В настоящее время продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним

Как ранее писал УНН в Светловодском горсовете произошел конфликт между работниками, один из них открыл огонь. Два человека получили ранения и сейчас находятся в больнице.

Ольга Розгон

