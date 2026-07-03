В Сумах умер тяжело раненый в результате авиаудара человек, число жертв возросло до четырех

Еще один человек, тяжело раненный в результате российского авиаудара по Сумам, скончался в больнице. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, российский удар унес жизни трех взрослых и ребенка.

20 человек уже госпитализированы. Половина из них - с тяжелыми ранениями, часть находится в операционных. Благодаря своевременно оказанной помощи удалось спасти жизнь многим пострадавшим - рассказал Григоров.

Он уточнил, что среди пострадавших, предварительно, трое несовершеннолетних. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизни людей после циничного удара россии.

Напомним

Вечером в пятницу, 3 июля, российская армия атаковала Сумы беспилотниками и управляемыми авиабомбами. В результате удара по центральной улице погибли трое человек, ранена 13-летняя девочка.

В Сумах российский КАБ повредил детское учебное заведение, ранены две сотрудницы