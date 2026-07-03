В Сумах умер тяжело раненый в результате авиаудара человек, число жертв возросло до четырех
Киев • УНН
В больнице умер человек, который был тяжело ранен в результате российского авиаудара по Сумам. Общее количество погибших возросло до четырех, среди них один ребенок.
Еще один человек, тяжело раненный в результате российского авиаудара по Сумам, скончался в больнице. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, российский удар унес жизни трех взрослых и ребенка.
20 человек уже госпитализированы. Половина из них - с тяжелыми ранениями, часть находится в операционных. Благодаря своевременно оказанной помощи удалось спасти жизнь многим пострадавшим
Он уточнил, что среди пострадавших, предварительно, трое несовершеннолетних. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизни людей после циничного удара россии.
Напомним
Вечером в пятницу, 3 июля, российская армия атаковала Сумы беспилотниками и управляемыми авиабомбами. В результате удара по центральной улице погибли трое человек, ранена 13-летняя девочка.
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