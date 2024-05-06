В Сумах начаты работы по восстановлению электроснабжения после атак беспилотников

В Сумах начаты соответствующие работы для восстановления поставок света. Об этом сообщает начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко, передает УНН.

Работы по восстановлению энергетики уже начались. Постепенно будет возвращаться свет - проинформировал Алексей Дрозденко.

Напомним

Из-за массированных атак вражеских беспилотников часть Сумщины была обесточена, а объекты критической инфраструктуры в Сумах были переведены на резервное питание.

Объекты критической инфраструктуры в Сумах перешли на резервное питание после массированных атак БпЛА