Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
В Сумах начаты работы по восстановлению электроснабжения после атак беспилотников
Президент Швейцарии обсудила с Папой войну в Украине и пригласила Ватикан на Глобальный саммит мира
Объекты критической инфраструктуры в Сумах перешли на резервное питание после массированных атак БпЛА
российские войска заняли Кисловку, продвинулись в районе Первомайского и Нетайлово - DeepState
Еще один взрыв прогремел в Сумах
Вражеская авиация атаковала объекты энергетики на Сумщине
После полуночи в некоторых районах Харькова пропал свет
В нескольких частях Сумской области частично исчез свет
Бои под Стельмаховкой: вражеская армия провела штурмовые действия - DeepState
В Сумах произошел взрыв
Популярные
Украинские полярники показали морского леопарда, "загорающего" на льдине
Бундесвер показал кадры обучения украинских военных на САУ PzH 2000
"Атеш" обнаружил переброску "Градов" в оккупированном Крыму
Оккупанты обстреляли Купянский район, два человека пострадали, одна женщина может находиться под завалами - ОВА
Пасха на фронте: как военные празднуют Воскресение Господне
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае
Публикации
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
В Сумах начаты работы по восстановлению электроснабжения после атак беспилотников
В Сумах начались работы по постепенному восстановлению электроснабжения после массированных атак вражеских беспилотников, повлекших отключение электроэнергии в части региона.
Президент Швейцарии обсудила с Папой войну в Украине и пригласила Ватикан на Глобальный саммит мира
Президент Швейцарии Виола Амхерд обсудила войну в Украине и другие конфликты с Папой Франциском, который приветствовал приглашение принять участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии в июне, чтобы обсудить гуманитарные вопросы, ядерную безопасность, свободу судоходства и продовольственную безопасность.
Объекты критической инфраструктуры в Сумах перешли на резервное питание после массированных атак БпЛА
Из-за массированных атак вражеских беспилотников объекты критической инфраструктуры в Сумах были переведены на резервное питание, водоканалы и больницы полностью обеспечены резервным питанием, а в городе развернуты пункты несгибаемости.
российские войска заняли Кисловку, продвинулись в районе Первомайского и Нетайлово - DeepState
рф оккупировала Кисловку и продвинулась возле Первомайского и Нетайлово, во многих местах продолжаются боевые действия.
Еще один взрыв прогремел в Сумах
Еще один взрыв произошел в Сумах, Украина.
Вражеская авиация атаковала объекты энергетики на Сумщине
российские войска атаковали энергетические объекты в Сумской области. На местах инцидента работают все необходимые экстренные службы.
После полуночи в некоторых районах Харькова пропал свет
В некоторых районах Харькова после полуночи отсутствует электроснабжение.
В нескольких частях Сумской области частично исчез свет
В нескольких городах Сумской области, в том числе и в самих Сумах, частично отсутствует электроснабжение.
Бои под Стельмаховкой: вражеская армия провела штурмовые действия - DeepState
Вражеская армия провела наступательную операцию к востоку от Стельмаховки, в результате чего посадка перешла в серую зону.
В Сумах произошел взрыв
В Сумах, Украина, прогремел взрыв.