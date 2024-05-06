У Сумах розпочато роботи з відновлення електропостачання після атак безпілотників
Київ • УНН
У Сумах розпочалися роботи з поступового відновлення електропостачання після масованих атак ворожих безпілотників, що спричинили відключення електроенергії в частині регіону.
У Сумах розпочато відповідні роботи задля відновлення постачання світла. Про це повідомляє начальника Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко, передає УНН.
Роботи по відновленню енергетики вже почались. Поступово буде повертатися світло
Нагадаємо
Через масовані атаки ворожих безпілотників частина Сумщини була знеструмлена, а об'єкти критичної інфраструктури в Сумах були переведені на резервне живлення.
Об'єкти критичної інфраструктури в Сумах перейшли на резервне живлення після масованих атак БпЛА06.05.24, 02:04 • 26237 переглядiв