Об'єкти критичної інфраструктури в Сумах перейшли на резервне живлення після масованих атак БпЛА
Київ • УНН
Через масовані атаки ворожих безпілотників об'єкти критичної інфраструктури в Сумах були переведені на резервне живлення, водоканали та лікарні повністю забезпечені резервним живленням, а в місті розгорнуті пункти незламності.
У Сумах внаслідок масованих ворожих атак БпЛА об'єкти критичної інфраструктури переводяться на резервне живлення. Про це повідомляє начальника Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко, передає УНН.
В зв'язку з масованою атакою шахедів на місто, об'єкти критичної інфраструктури переводяться на резервне живлення.
Водопостачання та лікарні будуть забезпечені резервним живленням в повному обсязі.
Також, в місті розгортаються пункти незламності.
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