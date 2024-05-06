Об'єкти критичної інфраструктури в Сумах перейшли на резервне живлення після масованих атак БпЛА

У Сумах внаслідок масованих ворожих атак БпЛА об'єкти критичної інфраструктури переводяться на резервне живлення. Про це повідомляє начальника Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко, передає УНН.

В зв'язку з масованою атакою шахедів на місто, об'єкти критичної інфраструктури переводяться на резервне живлення.



Водопостачання та лікарні будуть забезпечені резервним живленням в повному обсязі.



Також, в місті розгортаються пункти незламності.



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