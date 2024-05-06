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Об'єкти критичної інфраструктури в Сумах перейшли на резервне живлення після масованих атак БпЛА

Об'єкти критичної інфраструктури в Сумах перейшли на резервне живлення після масованих атак БпЛА

Київ • УНН

 • 26236 перегляди

Через масовані атаки ворожих безпілотників об'єкти критичної інфраструктури в Сумах були переведені на резервне живлення, водоканали та лікарні повністю забезпечені резервним живленням, а в місті розгорнуті пункти незламності.

У Сумах внаслідок масованих ворожих атак БпЛА об'єкти критичної інфраструктури переводяться на резервне живлення. Про це повідомляє начальника Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко, передає УНН.

В зв'язку з масованою атакою шахедів на місто, об'єкти критичної інфраструктури переводяться на резервне живлення.

Водопостачання та лікарні будуть забезпечені резервним живленням в повному обсязі.

Також, в місті розгортаються пункти незламності.

Тримаймося! Все буде Україна

- поінформував Олексій Дрозденко.

Нагадаємо

Ворожі сили атакували енергетичні об'єкти в Сумській області. Відповідно у кількох містах Сумщини, у тому числі і в самих Сумах, частково відсутнє електропостачання.

У кількох частинах Сумської області частково зникло світло06.05.24, 00:39 • 104753 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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