Объекты критической инфраструктуры в Сумах перешли на резервное питание после массированных атак БпЛА

В Сумах в результате массированных вражеских атак БпЛА объекты критической инфраструктуры переводятся на резервное питание. Об этом сообщает начальника Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко, передает УНН.

В связи с массированной атакой шахедов на город, объекты критической инфраструктуры переводятся на резервное питание.



Водоснабжение и больницы будут обеспечены резервным питанием в полном объеме.



Также, в городе разворачиваются пункты несокрушимости.



Держимся! Все будет Украина - проинформировал Алексей Дрозденко.

Напомним,

Вражеские силы атаковали энергетические объекты в Сумской области. Соответственно в нескольких городах Сумщины, в том числе и в самих Сумах, частично отсутствует электроснабжение.

В нескольких частях Сумской области частично исчез свет