Полицейский, который помог бежать подозреваемому заключил сделку со следствием

"Прокуратурой города Киева направлено в суд обвинительный акт в отношении сотрудника Днепровского управления ГУНП Украины в. Киеве, который во время конвоирования помог подозреваемому сбежать из-под стражи", - сообщили в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что по результатам проведенных первоочередных следственных действий и анализа записей с камер видеонаблюдения удалось установить причастность к побегу сотрудника Днепровского управления ГУНП в г.. Киеве. Выяснилось, что полицейский, в обязанности которого входило конвоирование арестантов, помог подозреваемому покинуть помещение суда и своими другими действиями способствовал его дальнейшему побегу.

Свою вину работник полиции признал полностью, раскаялся в содеянном и по результатам расследования согласился на заключение соглашения о признании вины в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 393 УК Украины.

Напомним, из помещения одного из районных судов г.. Киева совершил побег подозреваемый в мошенничестве 32-летний уроженец Республики Молдова, в отношении которого была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в условиях Киевского СИЗО.

В течение суток правоохранители установили местонахождение беглеца и задержали его, после чего вновь поместили в следственный изолятор.