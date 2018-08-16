Поліцейський, який допоміг втекти підозрюваному уклав угоду зі слідством
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно співробітника Дніпровського управління ГУНП України в м. Києві, який під час конвоювання допоміг підозрюваному втекти з-під варти. Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва, передає УНН.
“Прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно співробітника Дніпровського управління ГУНП України в м. Києві, який під час конвоювання допоміг підозрюваному втекти з-під варти”, — повідомили у прес-службі.
У прокуратурі додали, що за результатом проведених першочергових слідчих дій та аналізу записів з камер відеоспостереження вдалося встановити причетність до втечі співробітника Дніпровського управління ГУНП в м. Києві. З’ясувалось, що правоохоронець, в обов’язки якого входило конвоювання арештантів, допоміг підозрюваному залишити приміщення суду та своїми іншими діями сприяв його подальшій втечі.
Свою провину працівник поліції визнав повністю, розкаявся у вчиненому та за результатами розслідування погодився на укладання угоди про визнання вини у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 393 КК України.
Нагадаємо, з приміщення одного з районних судів м. Києва здійснив втечу підозрюваний у шахрайстві 32-річний уродженець Республіки Молдова, стосовно якого було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в умовах Київського СІЗО.
Упродовж доби правоохоронці встановили місцеперебування втікача та затримали його, після чого знов помістили до слідчого ізолятора.