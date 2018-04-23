В столице неизвестные разобрали часть дамбы Бортнической станции аэрации
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Киеве неизвестные разобрали часть дамбы Бортнической станции аэрации. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ЗАО "Киевводоканал".
"Неизвестные в районе Осокорков разобрали часть дамбы Бортнической станции аэрации, которая "рассеивает" воду которая прошла полную очистку. То есть, цель этой дамбы сливать очищенную воду в реку, но не "залпом", а поэтапно. Никакой угрозы для людей этот случай не представляет", - сообщили в "Киевводоканале".
В предприятии добавили, что сейчас решается вопрос восстановления этой поврежденной части дамбы.
Как сообщал УНН, на Бортнической станции аэрации будут внедрены современные эффективные технологии очистки сточных вод, которые сделают жизнь в городе комфортнее и экологически безопасным.