В столице неизвестные разобрали часть дамбы Бортнической станции аэрации

"Неизвестные в районе Осокорков разобрали часть дамбы Бортнической станции аэрации, которая "рассеивает" воду которая прошла полную очистку. То есть, цель этой дамбы сливать очищенную воду в реку, но не "залпом", а поэтапно. Никакой угрозы для людей этот случай не представляет", - сообщили в "Киевводоканале".

В предприятии добавили, что сейчас решается вопрос восстановления этой поврежденной части дамбы.

Как сообщал УНН, на Бортнической станции аэрации будут внедрены современные эффективные технологии очистки сточных вод, которые сделают жизнь в городе комфортнее и экологически безопасным.