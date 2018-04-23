В столиці невідомі розібрали частину дамби Бортницької станції аерації
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. В Києві невідомі розібрали частину дамби Бортницької станції аерації. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ПрАТ "Київводоканал".
“Невідомі в районі Осокорків розібрали частину дамби Бортницької станції аерації, що „розсіює“ воду яка пройшла повну очистку. Тобто, мета цієї дамби зливати очищену воду в річку, але не „залпом“, а поетапно. Ніякої загрози для людей цей випадок не становить”, — повідомили в “Київводоканалі”.
В підприємстві додали, що наразі вирішується питання відновлення цієї пошкодженої частини дамби.
Як повідомляв УНН, на Бортницькій станції аерації будуть впроваджені сучасні ефективні технології очистки стічних вод, які зроблять життя в місті комфортнішім та екологічно безпечнішим.