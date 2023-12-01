В столице упал кран и повредил трубу водоснабжения: улицу затопило

В Киеве в результате падения крана на стройке была повреждена труба холодного водоснабжения, проезжую часть на улице Ревуцкого затопило. Затруднено движение транспорта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГВА и КГГА.

В Дарницком районе затруднено движение из-за подтопления улицы Ревуцкого. В результате падения башенного крана была повреждена труба холодного водоснабжения, что впоследствии привело к затоплению проезжей части на участке улицы Ревуцкого - говорится в сообщении КГВА в Telegram.

Отмечается, что данные о пострадавших не поступали. На месте работают месте работают аварийные службы.

Информация о подтоплении жилых домов и объектов инфраструктуры еще уточняется.

Дополнение

В КГГА отмечают, что из-за повреждения водопровода движение транспорта ограничено на углу ул. Ревуцкого и Тростянецкой. Дорога перекрыта от улицы Анны Ахматовой в направлении проспекта Николая Бажана.

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