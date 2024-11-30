В столице 1 декабря введут временные ограничения движения из-за визита иностранных делегаций
Киев • УНН
В центре Киева 1 декабря введут временные ограничения движения транспорта и пешеходов из-за охранных мероприятий. Ограничения связаны с визитом иностранных делегаций и обеспечением их государственной охраны.
В Киеве завтра будут действовать временные ограничения дорожного движения. Об этом сообщает Управление государственной охраны, передает УНН.
Детали
Данные временные ограничения движения в центральной части города введут в связи с охранными мероприятиями, связанными с визитом иностранных делегаций.
Эти меры предусматривают обеспечение государственной охраны для глав иностранных государств, правительств, парламентов и руководителей международных организаций, прибывающих в Украину с официальными или рабочими визитами.
Ограничения будут вводиться в соответствии с действующим законодательством Украины, в частности Законом "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" и положениями президентских указов.
Управление государственной охраны Украины вместе с Национальной полицией будет иметь право временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на отдельных участках города, а также регулировать доступ к некоторым территориям.
Жителей и гостей столицы просят учесть эти изменения при планировании своих маршрутов и с пониманием отнестись к временным неудобствам.
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