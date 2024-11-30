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В столице 1 декабря введут временные ограничения движения из-за визита иностранных делегаций

В столице 1 декабря введут временные ограничения движения из-за визита иностранных делегаций

Киев  •  УНН

 • 1758 просмотра

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В центре Киева 1 декабря введут временные ограничения движения транспорта и пешеходов из-за охранных мероприятий. Ограничения связаны с визитом иностранных делегаций и обеспечением их государственной охраны.

В Киеве завтра будут действовать временные ограничения дорожного движения. Об этом сообщает Управление государственной охраны, передает УНН.

Детали

Данные временные ограничения движения в центральной части города введут в связи с охранными мероприятиями, связанными с визитом иностранных делегаций. 

Эти меры предусматривают обеспечение государственной охраны для глав иностранных государств, правительств, парламентов и руководителей международных организаций, прибывающих в Украину с официальными или рабочими визитами. 

Ограничения будут вводиться в соответствии с действующим законодательством Украины, в частности Законом "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" и положениями президентских указов. 

Управление государственной охраны Украины вместе с Национальной полицией будет иметь право временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на отдельных участках города, а также регулировать доступ к некоторым территориям. 

Жителей и гостей столицы просят учесть эти изменения при планировании своих маршрутов и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

В Киеве частично отменят ограничения движения для кольцевой электрички7 июл. 2024, 19:21 • 21661 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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