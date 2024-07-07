В Киеве изменения в графике строительства тоннеля для Подольско-Воскресеньского моста позволят частично отменить ограничение движения для кольцевой электрички. Об этом сообщает Telegram Kyiv City Express, передает УНН.

Детали

"В эти выходные в экспериментальном режиме проехали по полному кольцу, отклонения от расписания в пределах 3 минут не критичны, поэтому закрепляем обновленный график до конца июля", - говорится в сообщении.

Согласно графику, который действует до 31 июля, движение по полному кольцу будет происходить каждый час в будние и выходные дни.

Кроме того, в будние дни будут каждые полчаса рейсы в часы пик, но только на участке Святошин - Вокзальная - Дарница (в обе стороны).

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