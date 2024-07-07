Ограничение движения кольцевой электрички в Киеве будет частично снято, что позволит ей курсировать по полному кругу каждый час в будние и выходные дни, с дополнительными получасовыми рейсами в часы пик на участке Святошин-Вокзальная-Дарница до 31 июля.
В Киеве изменения в графике строительства тоннеля для Подольско-Воскресеньского моста позволят частично отменить ограничение движения для кольцевой электрички. Об этом сообщает Telegram Kyiv City Express, передает УНН.
Детали
"В эти выходные в экспериментальном режиме проехали по полному кольцу, отклонения от расписания в пределах 3 минут не критичны, поэтому закрепляем обновленный график до конца июля", - говорится в сообщении.
Согласно графику, который действует до 31 июля, движение по полному кольцу будет происходить каждый час в будние и выходные дни.
Кроме того, в будние дни будут каждые полчаса рейсы в часы пик, но только на участке Святошин - Вокзальная - Дарница (в обе стороны).
Укрзализныця увеличит горизонт бронирования билетов для военных7 июля 2024, 00:15 • 26290 просмотров