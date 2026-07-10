В США восемь мужчин обвинены в сговоре с целью нападения в день рождения Трампа

В США федеральное большое жюри предъявило обвинение восьми мужчинам в предполагаемом сговоре с целью нападения на мероприятие по смешанным единоборствам Ultimate Fighting Championship на лужайке Белого дома в июне, в день рождения президента США Дональда Трампа, говорится в заявлении Министерства юстиции США, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В прошлом месяце ФБР заявило, что предотвратило запланированное нападение на мероприятие UFC в Белом доме.

Всем восьми мужчинам в четверг были предъявлены обвинения по двум пунктам в обвинительном заключении, вынесенном в Колумбусе, штат Огайо. Первый арест произошел в Огайо. Министерство юстиции заявило, что остальные обвиняемые также были арестованы.

Им было от 19 до 32 лет.

В обвинительном заключении всем им предъявлены обвинения в двух сговорах: "сговор с целью оказания материальной поддержки террористам" и "сговор с целью совершения убийства на территории федерального правительства и убийства федерального должностного лица", говорится в заявлении Министерства юстиции.

Министерство юстиции США заявило, что обвиняемые якобы планировали убить президента США Дональда Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса, американских чиновников, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, миллиардера Илона Маска и "других высокопоставленных лиц" на этом мероприятии.

Трамп присутствовал на мероприятии, которое прошло без инцидентов в день его 80-летия, вместе с несколькими высокопоставленными республиканскими законодателями, спонсорами и чиновниками администрации в честь 250-летия независимости США. Нетаньяху на мероприятии не было.

По данным Министерства юстиции, восемь человек якобы участвовали в онлайн-чатах и форумах на Signal, SimpleX, Discord, TikTok и Instagram.

Согласно заявлению ФБР, сделанному в прошлом месяце, план заключался в использовании беспилотников, начиненных взрывчаткой, для нанесения удара по северной стороне Белого дома с целью направить присутствующих к выходу, где снайперы планировали открыть огонь по убегающим политикам и другим лицам.

В ФБР заявили, что предотвратили атаку дронов на Белый дом во время празднования дня рождения Трампа