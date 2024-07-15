В городе Милуоки, штат Висконсин стартует съезд Республиканской партии, на котором делегаты должны официально утвердить экс-президента США Дональда Трампа кандидатом на пост президента США. Этот съезд продлится с 15 по 18 июля. На нем также ожидается, что Трамп объявит, кто именно составляет ему компанию в президентской гонке в качестве кандидата в вице-президенты. Согласно плану съезда, официальное объявление кандидата на пост президента от Республиканской партии состоится в последний день съезда - 18 июля, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Детали

Съезд проходит на фоне драматических событий - во время митинга в Пенсильвании произошло покушение на Трампа, в результате которого он и зрители получили ранения, а один человек погиб. Бывший президент США планирует принять участие в съезде в Милуоки, несмотря на нападение, заявил он в заметке в соцсети Truth Social.

"Я действительно люблю нашу страну и всех вас и с нетерпением жду возможности обратиться к нашей великой нации на этой неделе в Висконсине", - написал Трамп.

На фоне покушения, и Трамп, и действующий президент США Джо Байден призвали страну к национальному единству и спокойствию.

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В американских медиа отмечают, что среди вероятных претендентов на кандидаты в вице-президенты от Республиканской партии - сенатор от Флориды Марко Рубио, сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс, а также губернатор Северной Дакоты Даг Бургум. Также, по информации издания Bloomberg, Трамп после покушения позвонил своей бывшей сопернице в борьбе на республиканских праймериз Никки Хейли и предложил посетить съезд Республиканской партии в Милуоки, пытаясь попытаться объединить партию.

Именно сообщение о единстве страны Трамп пытался передать накануне съезда. "Это шанс собрать вместе всю страну, даже весь мир. Речь (на съезде) будет совсем другой, совсем не такой, какой она была бы два дня назад", - сказал Трамп в интервью газете Washington Examiner.

Трамп прибыл в Милуоки на съезд Республиканской партии

На съезде в Милуоки усиливают меры безопасности. Участники съезда отмечают, что атака на Дональда Трампа только объединяет их вокруг кандидата.

"Это сделало всех нас, включая президента Трампа, более решительными бороться и побеждать. Президент Трамп имеет тот же дух, что и Уинстон Черчилль, который говорил: "Мы будем сражаться с ними на пляжах. Мы будем сражаться с ними в городах. Мы будем бороться с ними на улицах". И на этот раз мы будем бороться и побеждать", - говорит в комментарии Голосу Америки делегат из Южной Каролины Гаррисон Маселвайт.

Напомним, как ранее сообщал Голос Америки, президент США Джо Байден призвал страну к единению и вновь осудил попытку убийства бывшего президента США Дональда Трампа и выразил соболезнования семье погибшего во время атаки и пострадавшим.