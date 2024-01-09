В США созвали производителей оружия и обсудили доступ Украины к инновационному американскому оборудованию

Представители Белого дома в понедельник встретились с руководителями венчурных, технологических и оборонных компаний, чтобы обсудить доступ Украины к инновационному американскому оборудованию. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Встреча длилась пять часов и разговор был сосредоточен на беспилотниках, противостоянию беспилотникам, а также на проблеме разминирования.

Глава Совета национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан созвал встречу, чтобы подтолкнуть к "обновленному акценту на помощи Украине, преодолеть технологические вызовы, которые тормозят прогресс и импульс на поле боя".

На встрече были руководители компаний Fortem Aerospace (которая создала дрон-перехватчик для "Шахедов" - ред), руководители оборонных компаний Palantir Technologies и Anduril Industries, а также производитель беспилотников Skydio.

Представители администрации заявили, что встреча в понедельник дала им возможность узнать о новых возможностях промышленности США в надежде, что американское правительство сможет способствовать применению этих инноваций в Украине.

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