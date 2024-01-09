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У США скликали виробників зброї та обговорили доступ України до інноваційного американського обладнання

У США скликали виробників зброї та обговорили доступ України до інноваційного американського обладнання

Київ • УНН

 • 37775 перегляди

Представники Білого дому обговорили з лідерами технологічного та оборонного секторів, як надати Україні інноваційне обладнання, таке як безпілотники та технології розмінування.

Представники Білого дому у понеділок зустрілися з керівниками венчурних, технологічних та оборонних компаній, щоб обговорити доступ України до інноваційного американського обладнання. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Зустріч тривала п'ять годин і розмова була зосереджена на безпілотниках, протистоянню безпілотникам, а також на проблемі розмінування.

Голова Ради національної безпеки Білого дому Джейк Салліван скликав зустріч, щоб підштовхнути до "оновленого акценту на допомозі Україні, подолати технологічні виклики, які гальмують прогрес і імпульс на полі бою".

На зустрічі були керівники компаній:

  • Fortem Aerospace (яка створила дрон-перехоплювач для "Шахедів" - ред),
  • очільники оборонних компаній Palantir Technologies та Anduril Industries,
  • виробник безпілотників Skydio.

Представники адміністрації заявили, що зустріч у понеділок дала їм можливість дізнатися про нові можливості промисловості США в надії, що американський уряд зможе сприяти застосуванню цих інновацій в Україні.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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