У США скликали виробників зброї та обговорили доступ України до інноваційного американського обладнання
Київ • УНН
Представники Білого дому обговорили з лідерами технологічного та оборонного секторів, як надати Україні інноваційне обладнання, таке як безпілотники та технології розмінування.
Представники Білого дому у понеділок зустрілися з керівниками венчурних, технологічних та оборонних компаній, щоб обговорити доступ України до інноваційного американського обладнання. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Зустріч тривала п'ять годин і розмова була зосереджена на безпілотниках, протистоянню безпілотникам, а також на проблемі розмінування.
Голова Ради національної безпеки Білого дому Джейк Салліван скликав зустріч, щоб підштовхнути до "оновленого акценту на допомозі Україні, подолати технологічні виклики, які гальмують прогрес і імпульс на полі бою".
На зустрічі були керівники компаній:
- Fortem Aerospace (яка створила дрон-перехоплювач для "Шахедів" - ред),
- очільники оборонних компаній Palantir Technologies та Anduril Industries,
- виробник безпілотників Skydio.
Представники адміністрації заявили, що зустріч у понеділок дала їм можливість дізнатися про нові можливості промисловості США в надії, що американський уряд зможе сприяти застосуванню цих інновацій в Україні.
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