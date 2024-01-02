Зброя противника не є досконалою: Ігнат прокоментував падіння російської ракети у воронезькій області
Київ • УНН
російська ракета, запущена по Україні, впала у воронезькій області, ставши черговим доказом "надійності" російської зброї.
Зброя росіян небезпечна, але не завжди досконала. Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, коментуючи падіння російської ракети у воронезькій області, передає кореспондент УНН.
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Зброя противника не є досконалою. Це стосується як ракет Х-22, ракет С-300, якими вони б’ють, "Кинджалів" тощо. Так, це високоточна зброя, так вона небезпечна, але не завжди. Це показують ще раз ці випадки з росії. Раніше вони запускали часто з Волгодонська, де є водосховище, щоб уникнути випадків, коли ракета падає, не попадала на житлові будинки, як це сталося зараз у росії
Він додав, що також росіяни запускають ракети з району Каспійського моря над водою.
Коли щось не те з ракетою, вона просто падає у воду. І такі випадки були зафіксовані
Крім того, він повідомив, що бувають випадки, коли ракета падає на території Україні, так і не долетівши до цілі.
Нагадаємо
Ракета, яка, ймовірно, летіла бомбити Київ, упала на території росії й знесла всю вулицю в селі Воронезької області.
російське міністерство оборони підтвердило, що одна з ракет запущених сьогодні вранці у бік Україні, впала у селі Петропавлівка воронезької області.