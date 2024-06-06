В США провели второй запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
Киев • УНН
Американские военные провели второй испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы Военно-космических сил Ванденберг в Калифорнии 6 июня 2024 года, продемонстрировав готовность и надежность американского парка межконтинентальных баллистических ракет.
В четверг, 6 июня, в США состоялся второй за эту неделю учебный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. об этом заявили в пресс-службе базы космических сил США Вандберг, передает УНН.
Детали
Межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III (без боезаряда) была запущена во время рабочих испытаний в 1:46 ночи по тихоокеанскому времени 6 июня 2024 года на базе космических сил Ванденберг, что, штате Калифорния
В США подчеркивают, что тестовые запуски межконтинентальных баллистических ракет демонстрируют, что американский парк МБР готов, надежен и эффективен в сохранении доминирования в эпоху стратегической конкуренции.
Справочно
Ракеты Minuteman III находятся на вооружении армии США с начала 1970-х годов и регулярно модернизируются. Максимальная дальнобойность ракеты-15 тысяч километров.
Она способна нести от одной до трех ядерных боеголовок мощностью 0,3-0,6 мегатонны. Сейчас на боевом дежурстве в США находятся около 400 Minuteman III.
Напомним
Первый тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боезаряда состоялся 4 июня.
Запуск был осуществлен с базы космических сил в Калифорнии при участии объединенной команды летчиков Глобального ударного командования ВВС и Стражей космических сил.
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