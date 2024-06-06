В США провели второй запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

В четверг, 6 июня, в США состоялся второй за эту неделю учебный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. об этом заявили в пресс-службе базы космических сил США Вандберг, передает УНН.

Детали

Межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III (без боезаряда) была запущена во время рабочих испытаний в 1:46 ночи по тихоокеанскому времени 6 июня 2024 года на базе космических сил Ванденберг, что, штате Калифорния - говорится в заявлении американских военных.

В США подчеркивают, что тестовые запуски межконтинентальных баллистических ракет демонстрируют, что американский парк МБР готов, надежен и эффективен в сохранении доминирования в эпоху стратегической конкуренции.

Справочно

Ракеты Minuteman III находятся на вооружении армии США с начала 1970-х годов и регулярно модернизируются. Максимальная дальнобойность ракеты-15 тысяч километров.

Она способна нести от одной до трех ядерных боеголовок мощностью 0,3-0,6 мегатонны. Сейчас на боевом дежурстве в США находятся около 400 Minuteman III.

Напомним

Первый тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боезаряда состоялся 4 июня.

Запуск был осуществлен с базы космических сил в Калифорнии при участии объединенной команды летчиков Глобального ударного командования ВВС и Стражей космических сил.