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У США провели другий запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III

У США провели другий запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III

Київ • УНН

 • 21190 перегляди

Американські військові провели другий випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III з бази Військово-космічних сил Ванденберг в Каліфорнії 6 червня 2024 року, продемонструвавши готовність і надійність американського парку міжконтинентальних балістичних ракет.

У четвер, 6 червня, у США відбувся другий за цей тиждень навчальний запуск  міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III. Про це заявили у пресслужбі бази космічних сил США Вандберг, передає УНН.

Деталі 

Міжконтинентальна балістична ракета Minuteman III (без боєзаряду) була запущена під час робочих випробувань о 1:46 ночі за тихоокеанським часом 6 червня 2024 року на базі космічних сил Ванденберг, що, штаті Каліфорнія

- йдеться в заяві американських військових. 

У США підкреслюють, що тестові запуски міжконтинентальних балістичних ракет демонструють, що американський парк МБР готовий, надійний і ефективний у збереженні домінування в епоху стратегічної конкуренції.

Довідково

Ракети Minuteman III перебувають на озброєнні армії США з початку 1970-х років та регулярно модернізуються. Максимальна далекобійність ракети – 15 тисяч кілометрів.

Вона здатна нести від однієї до трьох ядерних боєголовок потужністю 0,3-0,6 мегатонни. Зараз на бойовому чергуванні у США перебувають близько 400 Minuteman III.

Нагадаємо

Перший тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III без боєзаряду відбувся 4 червня

Запуск був здійснений з бази космічних сил у Каліфорнії за участі об'єднаної команди льотчиків Глобального ударного командування ВПС та Вартових космічних сил.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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