США провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III без боєзаряду
Київ • УНН
Америка успішно випробувала міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III без боєголовки з Каліфорнії, підтвердивши готовність і ефективність системи в рамках стратегічного стримування і національної безпеки.
США випробували міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III без боєзаряду. Про це повідомляє Командування глобального удару ВПС США, передає УНН.
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4 червня США успішно випробували міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III без боєзаряду. Запуск був здійснений з бази космічних сил у Каліфорнії за участі об'єднаної команди льотчиків Глобального ударного командування ВПС та Вартових космічних сил.
Командувач Глобального ударного командування ВПС Америки Генерал Томас А. Бюсьєр підкреслив, що такі випробування є важливою частиною стратегічного стримування та безпеки США і їх союзників. Випробувальний запуск підтвердив готовність та ефективність системи Minuteman III.
У рамках цієї місії наші сили забезпечують цілодобове стратегічне стримування та готові відповісти в будь-яку мить як найбільш чутлива ланка ядерної тріади, а наші випробувальні запуски демонструють і підтверджують нашу готовність доставляти ефективний і надійний глобальний бойовий потенціал
Програма випробувального запуску міжконтинентальних балістичних ракет продемонструвала оперативну спроможність цієї системи та забезпечила Сполученим Штатам ключовий елемент національної безпеки.
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