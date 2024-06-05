США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боезаряда

США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III без боезаряда. Об этом сообщает командование глобального удара ВВС США, передает УНН.

Детали

4 июня США успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III без боезаряда. Запуск был осуществлен с базы космических сил в Калифорнии при участии объединенной команды летчиков Глобального ударного командования ВВС и Стражей космических сил.

Командующий Глобального ударного командования ВВС Америки Генерал Томас А. Бюссьер подчеркнул, что такие испытания являются важной частью стратегического сдерживания и безопасности США и их союзников. Испытательный запуск подтвердил готовность и эффективность системы Minuteman III.

В рамках этой миссии наши силы обеспечивают круглосуточное стратегическое сдерживание и готовы ответить в любой момент как наиболее чувствительное звено ядерной триады, а наши испытательные запуски демонстрируют и подтверждают нашу готовность доставлять эффективный и надежный глобальный боевой потенциал - заявил Томас А. Бюссьер.

Программа испытательного запуска межконтинентальных баллистических ракет продемонстрировала оперативную способность этой системы и обеспечила Соединенным Штатам ключевой элемент национальной безопасности.

США взорвали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III на испытаниях после аномалии после запуска