США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боезаряда

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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kaliforniyaКалифорния
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Эксклюзив
В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга
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В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга

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"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе
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Эксклюзив
Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат
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Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе
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Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину
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Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину

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Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР
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Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР

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Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
3 июня 2024, 12:55  •  115405 просмотра

Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

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В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
3 июня 2024, 10:36  •  118308 просмотра

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Великобритания и Латвия объявили тендер на закупку FPV-дронов для Украины

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Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
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3 июня 2024, 10:13  •  186042 просмотра
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

3 июня 2024, 09:51  •  172441 просмотра

США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боезаряда

Америка успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III без боеголовки из Калифорнии, подтвердив готовность и эффективность системы в рамках стратегического сдерживания и национальной безопасности.

Новости Мира •   •  2095 просмотра
США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боезаряда

Противник запускает управляемые авиабомбы по Харьковской области

По данным Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, противник запускает управляемые авиабомбы по Харьковской области.

Война •   •  4483 просмотра
Противник запускает управляемые авиабомбы по Харьковской области

На фронте произошло 99 боевых столкновений, ситуация на Покровском направлении остается напряженной-Генштаб

На линии фронта произошло 99 боевых столкновений, при этом напряженной оставалась ситуация на Покровском направлении, где противник совершил 37 штурмовых действий, из которых 27 были отбиты украинскими войсками и 10 боевых столкновений продолжаются.

Война •   •  5524 просмотра
На фронте произошло 99 боевых столкновений, ситуация на Покровском направлении остается напряженной-Генштаб

Реакция МИД Украины на последние заявления МИД Китая: Единственной справедливой основой для достижения мира является Формула мира Зеленского

Украина, как сторона, страдающая от агрессии рф, должна определить условия для достижения справедливого и долгосрочного мира, основанного на Формуле мира Зеленского, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Война •   •  6319 просмотра
Реакция МИД Украины на последние заявления МИД Китая: Единственной справедливой основой для достижения мира является Формула мира Зеленского

На Киевщине полиция задержала похитителей 25-летней девушки

25-летняя девушка была похищена мужчинами, которые насильно увезли ее из дома в Киевской области, но полиция выследила их и задержала похитителей.

Киев •   •  8742 просмотра
На Киевщине полиция задержала похитителей 25-летней девушки

Иранские беспилотники были замечены в нескольких регионах Украины

В нескольких регионах Украины были обнаружены группы беспилотников иранского производства "Шахед", которые направлялись к различным целям.

Война •   •  9710 просмотра
Иранские беспилотники были замечены в нескольких регионах Украины

Пожары в Киеве: спасены 2 человека и госпитализирован мужчина без признаков жизни

Спасатели в Киеве потушили два пожара, спасли двух человек из многоэтажки и госпитализировали одного пострадавшего, обнаруженного во время пожара в квартире на 8-м этаже.

Общество •   •  11098 просмотра
Пожары в Киеве: спасены 2 человека и госпитализирован мужчина без признаков жизни

Вражеский удар по Херсону: в тяжелом состоянии был госпитализирован 63-летний мужчина

63-летний мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии после ранения в результате вражеского обстрела в Корабельном районе Херсона.

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Вражеский удар по Херсону: в тяжелом состоянии был госпитализирован 63-летний мужчина

Международная коалиция за возвращение украинских детей продолжает расти: сколько стран присоединилось

Международная коалиция за возвращение украинских детей расширилась и включает в себя 37 стран по всему миру.

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Международная коалиция за возвращение украинских детей продолжает расти: сколько стран присоединилось

В результате вражеских обстрелов в Сумской области погиб 1 человек и 3 человека получили ранения

В Сумской области российские войска совершили 36 обстрелов, в результате чего 1 человек погиб и 3 человека получили ранения.

Общество •   •  12733 просмотра
В результате вражеских обстрелов в Сумской области погиб 1 человек и 3 человека получили ранения