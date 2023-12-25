В США произошла стрельба в торговом центре: есть погибший и раненые

Один человек погиб, еще двое получили серьезные ранения в результате стрельбы в торговом центре в американском штате Колорадо. Об этом сообщает ABC News, пишет УНН.

Детали

Стрельба произошла в торговом центре The Citadel Mall в Колорадо-Спрингс накануне Рождества, 24 декабря, около 16:34 по местному времени.

Инцидент начался предположительно, со спора между двумя группами, которые закончились стрельбой. Как сообщается, один человек скончался на месте происшествия от огнестрельного ранения, двоих доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Отмечается, что после инцидента были задержаны несколько человек. По словам полицейских, власти пытаются выяснить, есть ли среди задержанных подозреваемый в стрельбе.

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