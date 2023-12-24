В доме студента, устроившего стрельбу в Праге, найдено самодельное взрывное устройство

В доме студента, устроившего стрельбу в центре чешской столицы, было найдено самодельное взрывное устройство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Прага.

В доме в поселке Гостоунь, где жил студент-стрелок, совершивший 21 декабря убийство 14 человек в здании философского факультета Карлова университета, во время обыска было найдено самодельное взрывное устройство. Об этом сообщил полицейский пресс-секретарь Ян Данек.

Оперативники также обнаружили газовые баллоны с открытыми вентилями. Вероятно, преступник таким образом намеревался взорвать жилище. Возможную трагедию предотвратили полицейские и пожарные.

Напомним

21 декабря чешская полиция получила информацию о студенте, который якобы планирует покончить с собой и направляется в свой университет с оружием. После этого полиция начала проверку информации, но к моменту приезд полиции студент уже устроил стрельбу. Когда стрелок понял, что полиция произведет его задержание – он покончил с собой. Однако в результате стрельбы были убиты 14 человек и более 20 получили ранения.