В США поставили ХАМАС ультиматум по освобождению израильских заложников

Палестинская группировка ХАМАС будет уничтожена, если ее лидеры не освободят всех израильских заложников. Об этом в соцсети Х заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает УНН.

Детали

Дипломат напомнил о недавней передаче боевиками Израилю тела заложника, которое не принадлежало Шири Бибас и пока неидентифицировано. Израиль обвинил группировку в серьезном нарушении соглашения о перемирии и требует вернуть Шири Бибас домой вместе с остальными заложниками.

"Действия ХАМАС с заложниками, включая жестокое убийство семьи Бибас, еще больше иллюстрирует их жестокость и является еще одной причиной, почему мы говорим, что эти террористы должны немедленно освободить всех заложников или быть уничтоженными", - написал Рубио.

Контекст

На днях израильские военные заявили, что одно из тел, переданных ХАМАС в рамках обмена во время перемирия, не принадлежит лицу, о котором было заявлено. По официальным данным, среди тел, прибывших из Газы, были двое детей и женщина, которую идентифицировали как их мать. Однако, по словам израильских военных, одно из тел не совпадает ни с одним из известных похищенных и не принадлежит матери мальчиков, как утверждала сторона, осуществлявшая передачу.

Напомним

Группировка ХАМАС в субботу, 1 февраля, освободила еще трех израильских заложников. Они вернулись на родину спустя 484 дня пребывания в плену.

Есть два условия: ХАМАС выразил готовность освободить всех израильских заложников