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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В США поставили ХАМАС ультиматум по освобождению израильских заложников

В США поставили ХАМАС ультиматум по освобождению израильских заложников

Киев  •  УНН

 • 261 просмотра

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Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ХАМАС будет уничтожен, если не группировка не освободит всех израильских заложников. Ранее ХАМАС передал Израилю неидентифицированное тело.

Палестинская группировка ХАМАС будет уничтожена, если ее лидеры не освободят всех израильских заложников. Об этом в соцсети Х заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает УНН.

Детали

Дипломат напомнил о недавней передаче боевиками Израилю тела заложника, которое не принадлежало Шири Бибас и пока неидентифицировано. Израиль обвинил группировку в серьезном нарушении соглашения о перемирии и требует вернуть Шири Бибас домой вместе с остальными заложниками.

"Действия ХАМАС с заложниками, включая жестокое убийство семьи Бибас, еще больше иллюстрирует их жестокость и является еще одной причиной, почему мы говорим, что эти террористы должны немедленно освободить всех заложников или быть уничтоженными", - написал Рубио.

Контекст

На днях израильские военные заявили, что одно из тел, переданных ХАМАС в рамках обмена во время перемирия, не принадлежит лицу, о котором было заявлено. По официальным данным, среди тел, прибывших из Газы, были двое детей и женщина, которую идентифицировали как их мать. Однако, по словам израильских военных, одно из тел не совпадает ни с одним из известных похищенных и не принадлежит матери мальчиков, как утверждала сторона, осуществлявшая передачу.

Напомним

Группировка ХАМАС в субботу, 1 февраля, освободила еще трех израильских заложников. Они вернулись на родину спустя 484 дня пребывания в плену.

Есть два условия: ХАМАС выразил готовность освободить всех израильских заложников19.02.25, 15:17 • 21289 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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