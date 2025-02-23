У США поставили ХАМАС ультиматум щодо звільнення ізраїльських заручників

Палестинське угрупування ХАМАС буде знищено, якщо його лідери не звільнять усіх ізраїльських заручників. Про це у соцмережі Х заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє УНН.

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Дипломат нагадав про нещодавню передачу бойовиками Ізраїлю тіла заручника, що не належало Ширі Бібас і наразі неідентифіковане. Ізраїль звинуватив угрупування у серйозному порушенні угоди про перемир’я і вимагає повернути Ширі Бібас додому разом із рештою заручників.

"Дії ХАМАС із заручниками, включаючи жорстоке вбивство сім’ї Бібас, ще більше ілюструє їхню жорстокість і є ще однією причиною, чому ми кажемо, що ці терористи повинні негайно звільнити всіх заручників або бути знищеними", - написав Рубіо.

Контекст

Днями ізраїльські військові заявили, що одне з тіл, переданих ХАМАС у рамках обміну під час перемир’я, не належить особі, про яку було заявлено. За офіційними даними, серед тіл, що прибули з Гази, були двоє дітей та жінка, яку ідентифікували як їхню матір. Однак, за словами ізраїльських військових, одне з тіл не збігається з жодним із відомих викрадених і не належить матері хлопчиків, як стверджувала сторона, що здійснювала передачу.

Нагадаємо

Угрупування ХАМАС в суботу, 1 лютого, звільнило ще трьох ізраїльських заручників. Вони повернулися на батьківщину через 484 дні перебування у полоні.

Є дві умови: ХАМАС висловив готовність звільнити всіх ізраїльських заручників