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У США поставили ХАМАС ультиматум щодо звільнення ізраїльських заручників

У США поставили ХАМАС ультиматум щодо звільнення ізраїльських заручників

Київ • УНН

 • 60882 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що ХАМАС буде знищено, якщо не угрупування не звільнить усіх ізраїльських заручників. Раніше ХАМАС передав Ізраїлю неідентифіковане тіло.

Палестинське угрупування ХАМАС буде знищено, якщо його лідери не звільнять усіх ізраїльських заручників. Про це у соцмережі Х заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє УНН.

Деталі

Дипломат нагадав про нещодавню передачу бойовиками Ізраїлю тіла заручника, що не належало Ширі Бібас і наразі неідентифіковане. Ізраїль звинуватив угрупування у серйозному порушенні угоди про перемир’я і вимагає повернути Ширі Бібас додому разом із рештою заручників.

"Дії ХАМАС із заручниками, включаючи жорстоке вбивство сім’ї Бібас, ще більше ілюструє їхню жорстокість і є ще однією причиною, чому ми кажемо, що ці терористи повинні негайно звільнити всіх заручників або бути знищеними", - написав Рубіо.

Контекст

Днями ізраїльські військові заявили, що одне з тіл, переданих ХАМАС у рамках обміну під час перемир’я, не належить особі, про яку було заявлено. За офіційними даними, серед тіл, що прибули з Гази, були двоє дітей та жінка, яку ідентифікували як їхню матір. Однак, за словами ізраїльських військових, одне з тіл не збігається з жодним із відомих викрадених і не належить матері хлопчиків, як стверджувала сторона, що здійснювала передачу.

Нагадаємо

Угрупування ХАМАС в суботу, 1 лютого, звільнило ще трьох ізраїльських заручників. Вони повернулися на батьківщину через 484 дні перебування у полоні.

Є дві умови: ХАМАС висловив готовність звільнити всіх ізраїльських заручників19.02.25, 15:17 • 21622 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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