В США поддерживают выпуск "облигаций свободы" на 50 миллиардов долларов для Украины за счет замороженных активов рф - Bloomberg

В Вашингтоне поддерживают идею о выпуске облигаций на 50 миллиардов долларов для Украины за счет замороженных российских активов. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Отмечается, что предложение предусматривает объединение 280 миллиардов долларов активов российского центрального банка, которые были иммобилизованы странами G7 и Европейским союзом, в SPV, прибыль от которого пойдет на так называемые "облигации свободы".

В издании напомнили, что более двух третей замороженных активов России заблокированы в ЕС, где они приносят около 3,6 млрд долларов чистой прибыли в год.

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Поступления от предполагаемого размещения облигаций почти равны 60 миллиардам долларов американской помощи, которая все еще находится в Конгрессе.

Журналисты отметили, что западные страны изо всех сил пытаются получить финансирование для Украины в критический момент войны, поскольку ВСУ сталкиваются с нехваткой артиллерии, а россия добилась определенных успехов на востоке.

Дополнение

В Bloomberg добавляют, что лидеры ЕС на встрече в Брюсселе в четверг обсудят, как использовать прибыль от замороженных российских активов, чтобы помочь Украине.

Сейчас обсуждения находятся на ранней стадии. Отмечается, что некоторые члены "Большой семерки", включая Германию и Францию, выразили осторожность по поводу новой идеи.

В то же время страны, ЕС в частности Эстония, призвали союзников быть смелее и сразу конфисковать активы

Напомним,

Канцлер Австрии Карл Нехаммер на фоне предложения Еврокомиссии использовать доходы от замороженных российских активов для покупки оружия для Украины заявил, что для его нейтральной страны важно, чтобы деньги не были потрачены на оружие и боеприпасы.