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В США набирает популярность микродозирование препаратов для похудения: врачи предупреждают о рисках

Киев • УНН

 • 156 просмотра

В США набирает популярность практика микродозирования препаратов с GLP-1, таких как Ozempic, для похудения и лечения диабета. Пациенты уменьшают дозы, чтобы уменьшить побочные эффекты или сэкономить деньги.

В США набирает популярность микродозирование препаратов для похудения: врачи предупреждают о рисках

В США растет популярность микродозирования препаратов с семаглутидом GLP-1 — в частности, таких как Ozempic, Wegovy и Zepbound, которые применяют для снижения веса и лечения диабета II типа. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

По данным издания, некоторые пациенты намеренно уменьшают рекомендованные дозы прописанных им препаратов для похудения на основе семаглутида или делают инъекции реже, чем предусмотрено инструкцией, пытаясь уменьшить побочные эффекты или сэкономить деньги.

Впрочем, это может быть скорее феноменом социальных сетей, чем реальностью. Врачи говорят, что да, некоторые люди суперчувствительны к препаратам и могут терять или поддерживать потерю веса при низких дозах, но реально потерять вес с помощью этих препаратов.

Большинству людей, принимающих микродозы, придется увеличивать дозу, что можно делать медленнее в случае возникновения серьезных побочных эффектов, в частности, проблем с желудочно-кишечным трактом.

Первая проблема с микродозированием - это способ доставки. Рецептурные препараты предусматривают еженедельные самоинъекции с помощью шприц-ручек.

По словам доктора Кэтрин Х. Сондерс, доцента кафедры клинической медицины в Weill Cornell Medicine и соучредителя FlyteHealth, компании по лечению ожирения, сейчас большинство людей, принимающих альтернативные дозы препаратов GLP-1, используют более дешевые составные версии этих лекарств.

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Единственный еженедельный препарат GLP-1, который позволяет легко регулировать дозу - это Ozempic. Он выпускается в виде самоинъекционной ручки, в которой дозы вводятся щелчком. Другие препараты в основном продаются в виде одноразовых инъекционных ручек. Но некоторые пациенты растягивают дозы, принимая их каждые 10-14 дней. А после использования ручки имеют срок годности 56 дней.

Сондерс говорит, что многие люди, принимающие уменьшенные дозы, вероятно, не соответствуют критериям для этих препаратов и пытаются немного сбросить вес или надеются на потенциальный эффект в плане увеличения продолжительности жизни.

По данным недавнего опроса 640 пользователей GLP-1, проведенного Tebra, компанией, занимающейся разработкой программного обеспечения для здравоохранения, большинство людей узнают о микродозировании этих популярных препаратов из TikTok.

36% респондентов заявили, что они делают микродозы. Среди них 48% делают меньшие инъекции, чем предписано. А 43% разделяют дозы на более длительный период. При этом 66% опрошенных делают микродозы, чтобы уменьшить побочные эффекты; 40% хотят облегчить прием лекарств; и 38% делают это, чтобы сэкономить деньги.

По информации, представители Novo Nordisk (Ozempic и Wegovy) и Eli Lilly (Mounjaro и Zepbound) заявили, что не одобряют и не поощряют неправильное использование своих продуктов. Они заявили, что микродозирование несет потенциальные риски для безопасности.

Врачи сходятся во мнении, что пациентам не следует самостоятельно выбирать микродозирование.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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