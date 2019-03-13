В США на аукционе продали Библию с автографом Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. На электронном аукционе eBay продали Библию, вероятно подписанную Дональдом Трампом. Ее владелец получил за книгу с автографом президента США 325 долларов, сообщает УНН со ссылкой на AL.com.
Сначала владелец Библии запросил 525 долларов, и вынужден был сбросить цену. По словам продавца - GraphWizard Collectibles - книга была подписана президентом на митинге в 2016 году.
Библии - лишь одна из категорий товаров с автографом Трампа, которые продают на интернет-аукционах. На eBay за 25 тыс. долларов выставляли книгу, которую американский капиталист подписал для своей матери.
Также на аукционе можно было увидеть инаугурационную программу Трампа с автографом избранного президента Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса - за нее просили 9,999 тыс. долларов.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко записал строки в рукописную Библию, к созданию которой присоединились тысячи украинцев.
Напомним, Библия возглавила список самых популярных книг. Сразу за ней идет цитатник Мао Цзэдуна и серия книг о приключениях Гарри Поттера.