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В США на аукціоні продали Біблію з автографом Трампа

В США на аукціоні продали Біблію з автографом Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. На електронному аукціоні eBay продали Біблію, ймовірно підписану Дональдом Трампом. Її власник отримав за книгу з автографом президента США 325 доларів, повідомляє УНН з посиланням на AL.com.

Спершу власник Біблії хотів за неї 525 доларів, та змушений був скинути ціну. За словами продавця - GraphWizard Collectibles - книга була підписана президентом на мітингу в 2016 році.

Біблії - лише одна з категорій товарів з автографом Трампа, які продають на інтернет-аукціонах. На eBay за 25 тис. доларів виставляли книгу, яку американський капіталіст підписав для своєї матері.

Також на аукціоні можна було побачити інавгураційну програму Трампа з автографом обраного президента Дональда Трампа і віце-президента Майка Пенса - за неї просили 9,999 тис. доларів.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко записав рядки у рукописну Біблію, до створення якої приєдналися тисячі українців. 

Нагадаємо, Біблія очолила список найбільш популярних книг. Одразу за нею йде цитатник Мао Цзедуна та серія книг про пригоди Гаррі Поттера. 

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