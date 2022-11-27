В Снегиревской общине зафиксировали 320 военных преступлений оккупантов

Детали

Группа специалистов из числа следователей, криминалистов, взрывотехников и других представителей силовых ведомств отработала территорию исправительной колонии в освобожденном обществе. Там полицейские зафиксировали следы присутствия оккупационных войск.

"Ежедневно полицейские при процессуальном руководстве прокуратуры проводят осмотры мест событий и тщательно документируют военные преступления военнослужащих армии рф и их приспешников. Каждый день к полицейским обращается более 30 граждан с различными сообщениями о преступлениях, совершаемых оккупантами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее распространенными фактами являются угон военными рф транспортных средств и оружия. Также нередки случаи обращений об ограблении и повреждении домов местных жителей.

По каждому факту совершения военных преступлений полиция проводит тщательные расследования.

"Уверяю, виновные лица будут наказаны согласно нормам действующего законодательства Украины", - сказал руководитель областного главка полиции.

Напомним

За совершение военных преступлений в Украине уже осуждены 12 российских военных.